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Rosario Bravo abrió su corazón sobre el lado más complejo de su relación con Carlos Caorsi, marcada por una diferencia de casi 30 años. En el podcast “Vanidad a cualquier edad”, admitió que se casó con la angustia de que tal vez podría quedar viuda joven, una confesión que hizo con la voz quebrada y visiblemente emocionada.

Para Rosario, esta preocupación es el motor detrás de su presencia en redes sociales. Explicó que sube videos afectuosos con su marido porque quiere tener acceso a él todo lo que pueda sin importar que la gente la critique por exponer su vida privada. Ante quienes cuestionan sus publicaciones, fue tajante al decir que los videos no son para los demás, sino para ella misma y para su pareja.

El impacto de la edad en el hijo de la pareja

La brecha generacional entre los esposos también afectó a su hijo de cinco años, Salvatore. Rosario reveló que el niño sentía que su papá se podía morir pronto, una sensación que se intensificó cuando empezó el colegio. Al observar a los demás padres, Salvatore notó que las madres se veían como Rosario, pero que los papás no se veían como Carlos.

Esta angustia infantil llevó a Salvatore a preguntar directamente: “¿Papá, tú te vas a morir?”. Según relató Rosario, el niño veía a su padre viejo y eso le generaba una preocupación constante que se volvió evidente al comparar su núcleo familiar con el de sus compañeros de curso.

La decisión del lifting facial

Debido a esta situación, Carlos Caorsi decidió someterse a una cirugía estética. Durante la consulta médica para evaluar el procedimiento, el especialista preguntó si tenía hijos pequeños. Al confirmar que sí, el médico le señaló que el proceso sería más importante para el niño que para el propio paciente.

El resultado de la cirugía fue revelado por Caorsi en sus redes sociales a finales de 2025, lo que en su momento provocó diversos comentarios entre sus seguidores. Rosario aseguró que, tras el lifting, Salvatore quedó con la sensación de que su papá ahora tiene 40 años y dejó de hacer preguntas sobre la edad, ya que ahora percibe a un padre joven que vivirá muchos años.

La creadora de contenido concluyó que, aunque es consciente de que la muerte puede llegar por azar, explicó que quiere tener acceso a él todo lo que pueda.