Espectáculos

Karla Melo y Dunga volvieron a ser vinculados sentimentalmente luego de que una persona asegurara haberlos visto compartiendo una salida con gestos románticos. El relato fue difundido por la cuenta Infama, donde un usuario describió un supuesto encuentro entre los músicos en un restaurante de Santiago.

Según el testimonio, el encuentro ocurrió en la terraza del restaurante Ají Seco de Manuel Montt. La persona que envió el mensaje afirmó: "Hoy vi a Karla Melo y Dunga juntos a los besos". Aunque el testigo reconoció que no tenía fotografías del momento, entregó detalles específicos sobre la apariencia de los artistas para respaldar su versión.

El relato describe que ella tenía rulos y una polera blanca, mientras que él andaba de negro. Además, sostuvo que la pareja no intentó ocultar su cercanía, agregando que "andaban a los besos y nada escondidos, después cada uno se fue en su auto".

Sin embargo, no existen imágenes que permitan corroborar este testimonio y no hay una confirmación oficial de que hayan retomado su vínculo. Los músicos habían anunciado su separación en mayo de 2026, poniendo fin a una relación de casi siete años que ya había pasado por un distanciamiento previo.

Después de ese quiebre, Dunga fue vinculado con Eskarcita, aunque el cantante desmintió el romance y aseguró que solo mantenían una amistad. Por su lado, Karla se mantuvo concentrada en su música y proyectos profesionales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho pública una reconciliación, pero este nuevo testimonio puso nuevamente su vida sentimental en la conversación.

¿Será que el amor pudo más que el quiebre o es solo un rumor de pasillo?