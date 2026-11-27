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La situación de Parived pasó de ser un drama inmobiliario a un completo desastre estético. Marco Antonio López, quien habita el departamento junto a su madre, tenía una orden de desalojo para el 26 de noviembre, ya que el banco exige la restitución de la propiedad por incumplimientos en los pagos. Sin embargo, el anticuario está buscando una extensión para poder salir recién el 30 de diciembre.

En medio de este caos, Cecilia Gutiérrez reveló detalles impactantes sobre el lugar ubicado en Vitacura. Para conocer la propiedad, la opinóloga hizo buenas migas con una vecina de López. Según Gutiérrez, los departamentos son enormes y el que ella conoció es exactamente igual al de la presentadora Tonka Tomicic, con pasillos gigantes que cuentan hasta con obras de arte, un enorme hall de acceso y cuatro puertas, siendo dos para el departamento y dos para las bodegas.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el estado del patio. El lugar está lleno de gatos, árboles que no han sido podados y quitasoles acomodados de una forma que dificultan la visibilidad. Gutiérrez describió que hay muchos gatos y mencionó específicamente a un ángel que antes era blanco y ahora es gris.

El punto más crítico fue la piscina. Aunque el filtro estaba funcionando, el agua estaba verde. Para rematar el paisaje, había bolsas de supermercado tiradas por todos lados, sillas de playa, mantas y recipientes con comida para los animales. Al respecto, se informó que Parived acostumbraría a pasar varias horas caminando por el lugar y tomando sol.

El desastre no es solo visual. Gutiérrez contó que, al abrir una ventana desde un piso superior, percibió un fuerte olor que atribuyó a la presencia de los gatos. Además, describió la apariencia actual de Marco Antonio López, asegurando que usa el pelo largo y un gorro de lana a lo Aníbal Mosa.

Sinceramente, pasar de vivir en una mansión a tener la piscina convertida en pantano es un giro digno de película. ¿En qué momento se le ocurrió que el cloro era opcional?