Estilo de vida

Preparar papas cocidas es un clásico, ya sea para un puré irresistible, una ensalada fresca o simplemente como acompañamiento. Sin embargo, el proceso de pelarlas suele ser un problema común: la cáscara se queda pegada y las manos se calientan, transformando una tarea simple en una pequeña molestia.

Para solucionar esto, existe un truco de cocina que cambia totalmente la dinámica de preparación. La clave es hacer una pequeña incisión antes de echar las papas a la olla con agua hirviendo. No se requieren herramientas sofisticadas ni pasos complicados, solo un cuchillo y unos segundos de tiempo antes de empezar la cocción.

La técnica es sumamente sencilla: se toma la papa cruda y se le hace un corte circular alrededor de la mitad. La idea es crear una línea delgada que divida la cáscara en dos partes, pero ojo, no se trata de cortar la papa por la mitad, sino de hacer una incisión ligera en la piel.

Cuando las papas ya están cocidas y blandas, la cáscara se desprende con una facilidad increíble. Solo hace falta tirar de los dos lados y la piel se retira prácticamente sola. Este método es la salvación para quienes aman el puré casero pero detestan la preparación, ya que evita tener que pelar cada papa una por una con el cuchillo, permitiendo tenerlas listas en tiempo récord.

Además, cocinar las papas con su cáscara ayuda a que conserven mejor tanto el sabor como la textura original. Este hack es ideal para cualquier receta que requiera papas cocidas, desde un puré esponjoso y una ensalada de papas clásica, hasta un plato simple con aceite de oliva, limón y hierbas.

Es uno de esos secretos de cocina que, una vez que se prueban, te hacen preguntarte por qué no los conocías antes. Hacer este pequeño paso antes de ponerlas en la olla ahorra tiempo, esfuerzo y estrés, haciendo que pelar papas sea más fácil que nunca.

¿Te atreves a probarlo en la próxima cena o seguirás peleando con la cáscara?