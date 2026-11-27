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La cosa se puso color en el capítulo 91 de Traicionada: Historia de un engaño. Resulta que la propuesta de matrimonio que le hizo Aras a Asya, lejos de ser el momento romántico que uno esperaría, le trajo puros problemas a la doctora. La situación está tan tensa que Asya empezó a cuestionarse si realmente quiere seguir con este romance.

Como si fuera poco, los conflictos con Ali siguen sumándose, sumando tensión a su situación. En medio de todo este caos, Leyla le hará una visita inesperada. La mujer no perdió tiempo tras conocer la noticia de boca de Volkan y aprovechará de ofrecerle un particular regalo por su compromiso.

¿Será que Asya va a mandar todo a volar o se quedará esperando a ver qué pasa?