Estilo de vida

Seamos honestos: ponerse el protector solar es el paso más importante del skincare diario. No importa si prefieres uno mineral o químico, lo que importa es que esté en tu rutina. No es solo un tip de belleza, es una inversión en salud para evitar quemaduras, el envejecimiento prematuro y, lo más grave, reducir el riesgo de cáncer de piel.

El problema es que mucha gente no usa la cantidad necesaria y, por lo mismo, no obtiene la protección real que promete el SPF del envase. Y ojo, que la cara no es lo único que sufre bajo el sol; el cuello y el escote reciben la misma radiación, aunque uses sombrero, así que hay que cuidarlos igual de bien.

Para no volverse loco calculando miligramos por centímetro cuadrado de piel, existe el regla de los dos dedos. Es súper simple: pon la cantidad de bloqueador a lo largo de tu dedo índice y el dedo medio. Esa es la medida ideal para cubrir bien la cara. Si te sirve más una referencia visual, piensa que es más o menos el tamaño de una moneda. Con eso logras una capa fina y uniforme que sí protege.

Un error clásico es concentrarse solo en los cachetes y la frente. Para que no quede ningún punto expuesto, hay que aplicar el producto con cuidado en la línea del pelo, las orejas, alrededor de la mandíbula y también en el dorso de las manos.

Sobre el SPF, el límite base debería ser 30, aunque el 50 es el estándar de oro para la mejor protección posible. Pero ojo, que ningún bloqueador es «eterno» ni dura todo el día. Sin importar el índice, lo más importante es renovar el producto cada una o dos horas, sobre todo si estás al aire libre, nadando o sudando.

¿Y tú eres de las que se pone la cantidad justa o de las que piensa que con un puntito basta?