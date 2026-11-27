Espectáculos

La separación entre Francisca Merino y Andrea Marocchino sigue prendiendo fuego. En el programa «Alfombra Roja», la actriz y panelista tuvo un descargo muy emotivo donde puso el foco en la actitud del empresario italiano hacia sus tres hijos, Dominic, Amanda y Chloé, luego de terminar una relación que duró siete años.

Todo esto pasó después de que Merino asistiera a una audiencia en el Centro de Justicia por una querella que el mismo Marocchino presentó contra ella por injurias graves con publicidad. Pero más allá del lío legal, a Pancha lo que más le duele es el distanciamiento entre el empresario y los niños, quienes convivieron con él durante varios años.

«Una cosa es que él me deje de querer, pero otra cosa es que no sea responsable emocionalmente con tres niños», soltó la actriz totalmente emocionada. Según contó, los niños intentaron contactar a Marocchino después de enterarse de la querella, pero él los habría bloqueado de sus redes sociales. Para rematar, aseguró que el italiano ni siquiera saludó a su hija menor por su cumpleaños, que fue una semana después de que él dejara el hogar.

La actriz confesó que no lo está pasando nada bien en su casa y que sus hijos ya notaron su tristeza. Contó que, aunque es feliz trabajando, al llegar a su hogar lo primero que hace es fumar y llamar a su mejor amiga.

Pancha Merino también lanzó una crítica pesada sobre cómo Marocchino construyó el vínculo familiar, sosteniendo que el empresario habría aprovechado la relación y la exposición pública para hacer negocios. Por todo este escenario, mencionó que sus hijos han preferido pasar más tiempo con su padre biológico, Claudio Labbé.