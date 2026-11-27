Espectáculos

Hay historias que parecen sacadas de una película, y esta es una de esas. Nicolás Eyzaguirre contó que su abuela, la actriz Delfina Guzmán, vivió una experiencia súper particular mientras formaba parte del Teatro de la Universidad de Concepción en una de sus giras por la Región del Biobío.

Resulta que en esa época los actores se quedaban en las casas de los estudiantes, y en una ocasión le tocó hospedarse en la comuna de Coronel. La recibieron en una casa muy humilde y, cuando Delfina preguntó por el baño, se enteró de que la casa simplemente no tenía uno.

Lo que viene ahora es lo más tierno y ridículo a la vez: el dueño de casa le dio una pelela y, para que no se escuchara cuando ella hiciera pichi, abrió un cajón, sacó una caja musical, le dio cuerda y cerró la puerta.

Según Eyzaguirre, este momento resume la capacidad que tenía la actriz para reconocer la sensibilidad y la delicadeza en cualquier persona, sin importar la situación.

Sobre los inicios de la actriz, Eyzaguirre mencionó que ella partió "en las tablas 100%" justo cuando se fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. En ese tiempo, el teatro tenía misiones muy claras y un compromiso fuerte: querían llevar el arte y la cultura a lugares donde no llegaban para conectar la cultura universal con el pueblo.