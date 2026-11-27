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Lisandra Silva salió al paso de los rumores que aseguraban que había sido expulsada de "Volverías con tu ex? 3" por agredir físicamente a Oriana Marzoli. La noticia empezó a correr luego de que una cuenta de Instagram informara que la modelo había pasado el límite permitido por el reality.

Sin embargo, la modelo fue tajante al responder que todo eso es falso. Aseguró que jamás ha agredido a nadie, ni de forma verbal, física o psicológica, y dejó claro que nunca la han expulsado de ningún programa en el que haya participado.

Según Lisandra, la verdadera razón de su salida fue que decidió renunciar. Explicó que el nivel de agresividad e insultos prolongados que recibía era demasiado y que, además, extrañaba mucho a sus hijos. Eso sí, aclaró que en una ocasión se defendió de una agresión física hacia ella.

La modelo también lanzó una bomba sobre quien supuestamente la atacó. Aseguró que la persona que la agredió verbal, psicológica y físicamente recibió una multa de tres meses de sueldo, por lo que estaría trabajando gratis hasta que termine el reality. Según Silva, esta persona sigue en el programa por morbo y por pantalla, y el show, que es transmitido por Disney, está muy editado.

Para cerrar el drama, Lisandra soltó que alguien en el encierro tiene acceso a su teléfono, habla con su club de fans y trafica información falsa. Terminó asegurando que es una mujer de principios y que solo agrediría a alguien por defensa propia, dejando claro que es la última vez que se referirá a este tema.

Honestamente, que alguien esté trabajando gratis tres meses por andar peleando en un reality es el plot twist que no vimos venir. ¿Se imaginan el incendio que se armó en la casa?