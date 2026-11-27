Espectáculos

A Claudio Michaux no le afectó tanto el cierre de El Club de la Comedia. El humorista, que estuvo al mando del espacio en Chilevisión los últimos meses, soltó que "honestamente, no sé si lo voy a echar tanto de menos".

El comediante confesó que no sabía que el programa se terminaba. Según él, igual aprendió harto en el proceso. Michaux explicó que tuvo que asumir el rol de conductor de secciones, algo que nunca había hecho antes, ya que sus experiencias previas en tele eran grabando cosas para Sabingo, pero no guiando el show.

Sobre la dinámica del programa, el humorista reveló un detalle que quizás no todos sabían: al principio el programa iba en vivo, mientras que ahora es grabado. "Lamento romperle la ilusión, pero está grabado", lanzó, y admitió que le costó adaptarse al principio.

Ahora el espacio que dejó el programa será ocupado por una nueva apuesta de humor llamada Villa Ruperto.