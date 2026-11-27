Estilo de vida

No hay nada más fome que comprar perejil, eneldo o cilantro fresco y que en uno o dos días ya estén marchitos adentro del refrigerador. Aparte de que terminas botando comida, el problema es que tienes que gastar plata de nuevo para reponerlos.

Existe un hack súper simple que puede alargar caleta la frescura de las hierbas de hoja. Para lograrlo, lo único que necesitas es un frasco de vidrio y un vaso con agua. Este truco se volvió viral porque es tan efectivo como sencillo.

La idea es dejar de dejar las hierbas adentro de la bolsa o envueltas en papel absorbente. En vez de eso, se crea un ambiente pequeño que mantiene la humedad necesaria y protege las hojas del aire del refrigerador. De esta manera, el eneldo, el perejil y el cilantro se mantienen frescos, crujientes y listos para usar por más días.

El proceso es más simple de lo que uno se imagina. El agua mantiene hidratados los tallos de las hierbas, mientras que el frasco limita el contacto con el aire seco del refri. Esto evita que las hojas se deshidraten tan rápido, haciendo que sigan verdes y frescas por mucho más tiempo.

Este método es ideal para hierbas de hoja como el perejil, el cilantro y el eneldo. A veces las ideas más simples son las que mejor funcionan. Con un vaso de agua, un frasco de vidrio y unos pocos segundos de preparación, puedes evitar el desperdicio de comida, ahorrar plata y tener siempre hierbas aromáticas listas para tus recetas favoritas.

Si hasta ahora botabas el perejil o el eneldo después de unos pocos días, este hack definitivamente vale la pena probarlo. ¿Y tú, ya habías probado este truco o sigues botando la mitad del atado cada semana?