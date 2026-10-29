¡Impacto! Daniella Campos mostró el “antes y después” de su aumento de glúteos

Espectáculos

Daniella Campos nos dejó a todos pa' la embarrá en redes sociales al soltar una bomba: el “antes y después” de su aumento de glúteos. La comunicadora, ni corta ni perezosa, se atrevió a mostrar el cambio radical y, obvio, sus seguidores no se hicieron esperar.

Hace unos días, la periodista ya había adelantado en sus plataformas que se había pegado un salto a una clínica estética para hacerse un aumento de glúteos usando ácido hialurónico. Imagínense el revuelo que armó desde ese momento.

En su cuenta de Instagram, la ex Miss Chile, de la mano con el centro médico, compartió un video donde no se guardaron nada. Ahí explicaron el procedimiento estético al detalle. Según el profesional a cargo, la intervención se hace solo con anestesia local y, lo mejor de todo, ¡los resultados son inmediatos! Y no es algo pasajero, que pueden durar hasta dos años. Quién no querría esa maravilla, ¿o no?

Pero la verdadera sorpresa vino “días después”. Fue ahí cuando Daniella, nuevamente junto a la clínica, soltó un nuevo registro. Esta vez, lo más esperado: las fotos del antes y el después que dejaron a todos mirando con lupa.

Y bueno, si la publicación desató una ola de reacciones es poco. Los usuarios se volcaron a llenarla de piropos, demostrando que el cambio fue puro éxito. “Espectacular amiga, me encantó”, le comentaron a la Dani.

Otros usuarios destacaron la naturalidad del resultado y otros celebraron el cambio con mensajes de entusiasmo.

Así que, con esto, la Dani Campos nos demuestra que no hay miedo a los retoques cuando los resultados son para aplaudir de pie. ¿Qué opinan ustedes, se atreverían a un cambio así?