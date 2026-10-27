JP Queraltó recordó el comentario que le lanzó un jefe por su color de piel al empezar en la tele: «Nunca vas a aparecer en pantalla»

Espectáculos

Juan Pablo Queraltó abrió el cajón de los recuerdos y compartió uno de los momentos más heavy que vivió cuando recién partía en la televisión, relacionado con comentarios mala onda sobre su apariencia y color de piel. ¡Qué fuerte!

El periodista y animador, que ya lleva casi veinte años en la pantalla, soltó esta bomba durante una conversación con la comunicadora Javiera Quiroga en el programa “Más que titulares”. Ahí, Quiroga le recordó una frase que, según se decía, un jefe le habría tirado en esos años mozos de carrera: «Nunca vas a aparecer en pantalla porque eres negro».

Queraltó confirmó que sí, que ese tipo de comentarios eran pan de cada día en el ambiente televisivo de hace unas dos décadas. Describió una industria mucho más cuática y hostil que la de ahora, donde las dinámicas laborales eran súper agresivas, con directores pegándole a la mesa y tratando mal a camarógrafos y al resto del equipo.

Pese a todo, Queraltó dijo que con el tiempo le dio una vuelta a esos dichos, los resignificó y los usó como bencina para seguir dándole. Agradeció lo que le dijeron y contó que, aunque en su momento le pudieron afectar, al final solo sirvieron para reforzar su idea de no rendirse y seguir buscando la oportunidad en la tele.

Su meta siempre fue clara: convertirse en comunicador, animador y llegar a escenarios importantes en la televisión.

Y lo más irónico de todo, es que algunas de las mismas personas que al principio lo ningunearon con esos comentarios, después fueron las que le abrieron las puertas y le dieron chances profesionales.

Al final del día, Queraltó cerró su reflexión asegurando que todas esas experiencias, buenas y malas, son parte de su camino y lo llevaron a ser el rostro consolidado que es hoy en la tele. «Gracias a eso, hoy soy quien soy».

Así que, ¿quién te dice que la mala onda a veces no es el empujón que uno necesita?