¡Impacto! ¿Pamela Díaz se despide de Canal 13?

Espectáculos

¡Atención, pipol! La farándula chilena está que arde y es que, al parecer, uno de los rostros más emblemáticos de Canal 13, nuestra querida Pamela Díaz, ¡estaría con un pie fuera de la estación! Así, sin anestesia, lo soltó la periodista Fanny Mazuela en el programa “Zona de Estrellas”, dejando a todo el panel con la boca abierta.

Según la sapiencia de la Mazuela, “La Fiera” anda “aburrida, está hasta acá”. Y ojo, que cuando la Pame dice que está “hasta acá”, es porque de verdad está chata. La cosa es que Pamela Díaz, una modelo y celebridad de medios muy activa en el show business chileno, tiene decidido grabar los ocho capítulos que le quedan y luego, chau Canal 13.

Pero, ¿qué encendió la mecha? Aquí viene el cahuín bueno. Pamela, con su chispa característica, habría planteado unas ideas bacanes para el área digital de Canal 13. La verdad es que ella quiere ir por ese lado, ser más ejecutiva, armar proyectos y no necesariamente estar siempre con la cara en la pantalla. ¡Un giro de carrera que suena a full empoderamiento!

Al principio, todo viento en popa. Canal 13 le habría dado una primera respuesta favorable a sus propuestas. Con esa respuesta positiva en el bolsillo, “La Fiera” habría aceptado participar en “Vértigo Extremo”, porque, seamos honestos, era como un “combo”: aceptas esto y a cambio te aprueban lo otro. Un trato cerrado, ¿o no?

Pero, como siempre pasa en la tele, las cosas cambiaron. Después de un tiempo, cuando Pamela fue a preguntar qué onda con sus proyectos, le habrían dicho que ya no les interesaban esos proyectos digitales y que no seguirían adelante con ellos. ¡Plop! Imagínate la cara de la Pame. Obvio que La Fiera se habría indignado, porque, ¿quién no se enojaría si no le cumplen lo que le prometieron al principio?

Ante esta situación, Pamela Díaz habría tomado la decisión radical de dejar Canal 13. Y la verdad es que no la juzgamos. Con este panorama, la conductora se dedicaría de lleno a su canal de streaming, Once, que ha crecido de forma exponencial en los últimos meses. Así que, aunque un canal de tele la pierda, el mundo digital la gana. ¿Será este el inicio de una nueva era para “La Fiera”?