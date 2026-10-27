¡Injusticia total! Juan Vera Valdés es el último eliminado de Fiebre de Canto y las redes arden

Espectáculos

La adrenalina estuvo a tope el domingo en una nueva eliminación de Fiebre de Canto, y la sorpresa fue mayúscula cuando el periodista de Chilevisión, Juan Vera Valdés, quedó fuera de competencia. Según el jurado, la presentación de Juan no estuvo al nivel de sus compañeros en la zona de riesgo.

El comunicador le puso voz a “Miénteme una vez” de Los Vásquez, y aunque los comentarios del jurado fueron “bastante buenos”, ¡agárrense!, terminó con el promedio más bajo de la noche: 29 puntos. ¿Cómo así? Los otros que estuvieron en peligro fueron Eva Gómez (la periodista y presentadora de TV española-chilena), Matías Oviedo, Daniela Nicolás, Alessia Traverso y Constanza Piccoli. Demasiado contradictorio, para nuestro gusto.

Obvio que la eliminación caló hondo. Daniela Nicolás, quien ya había hecho una amistad con Juan en el programa, ¡lloró a mares por su salida! Juan conversó después con Claudio Michaux y dijo que no se lo esperaba: sentía que había hecho una buena presentación, pero la competencia estaba rudísima.

El periodista aprovechó de agradecer el cariño de la gente, tanto en redes como en la calle, y contó que siente haber vivido “cuatro años en uno” por lo intenso del período.

Pero la verdadera bomba explotó en redes sociales, donde los comentarios fueron directos contra el jurado. “Echaron a uno de los mejores”, lanzaron varios. Otros opinaron que Juan cantó mucho mejor que Eva y Matías y que no merecía ser eliminado, e incluso hubo quien aseguró que todo está arreglado.

Después de tanta polémica, ¿ustedes creen que Fiebre de Canto fue justo con Juan Vera Valdés o el jurado se pasó de la raya esta vez?