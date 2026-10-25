¡Atención, cahuineros! El jefazo de Tevex destapa la verdad sobre Mauricio Israel

Espectáculos

Fany Mazuela, periodista de Zona de Estrellas, soltó un rumor sobre Mauricio Israel. Según ella, Mauricio Israel tendría los días contados en Tevex y ya buscarían a su reemplazante, tras el escándalo por pensión alimenticia que se dio a conocer en Primer Plano.

Mazuela no se guardó nada y apuntó al corazón del problema: los auspiciadores de Israel. Al parecer, en el estelar de CHV mencionaron marcas vinculadas al comunicador, y una de ellas sería del mismísimo dueño de Tevex. Según ella, al dueño no le habría gustado verse involucrado. Según Mazuela, el dueño no quería verse salpicado por el problema de Israel y estaría evaluando sacarlo del programa en Tevex, con un reemplazante ya en búsqueda. ¡Una patada en la canilla para Israel, que conduce el programa de conversación ¿Cómo estamos hoy?! El chismecito prometía una teleserie.

Pero, como en toda buena teleserie, ¡siempre hay un giro inesperado! La cosa es que, para desmentir o confirmar el cahuín, apareció un video de El Filtrador. ¿A quién pillaron? Nada menos que a Guillermo Figueroa, el dueño de Tevex, ¡compartiendo mesa con Mauricio Israel en un evento en un restaurante peruano en Las Condes! Ojo ahí, que la foto vale más que mil palabras, ¿o no?

En el clip, que duraba solo unos segundos, vemos cómo Maxi Fuentes, panelista de No es lo mismo y experto en make up, se mandó la tremenda osadía y encaró al jefazo. le preguntó al jefe máximo si el rumor era verdad o mentira. Figueroa respondió primero con una broma, insinuando que tenía una noticia que dar, antes de aclarar la situación.

Y ahí vino la declaración que cortó el queque: “No, la verdad es que estamos con muchos proyectos para más adelante, no sé dónde habrá surgido esa noticia, pero la verdad es que venimos a disfrutar con queridos amigos, incluyendo a Mauricio”, cerró Figueroa. Figueroa no confirmó el rumor de la salida de Israel.