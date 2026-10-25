¡Cahuín desmentido! Marianne Schmidt aclara la supuesta “mala onda” con Neme

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¿Mala onda entre Marianne Schmidt y José Antonio Neme? ¡Aquí te contamos el cahuín desmentido! La mismísima “Gringa” de Mucho Gusto se paró de manos para aclarar los rumores que andaban dando vueltas sobre una supuesta mala relación con su colega, José Antonio Neme.

Resulta que la periodista quedó pa' la embarrá cuando se enteró de la noticia por la prensa. “¿En qué minuto? Yo no tenía la menor idea”, soltó la Schmidt, pilladísima, sobre el chisme que la tenía a ella y a su “José querido” en el ojo del huracán, ¡y con él al otro lado del mundo, pa' más remate! La cosa es que, según ella, no hay tal pelea y todo se armó por una confusión en redes sociales, de esas que nos tienen a todos comentando sin el contexto completo.

La explicación es que, como Neme tiene una opinión bien marcada, de esas que se notan hasta en los gestos, la gente lo interpretó mal. Marianne recordó un momento clave en el que José Antonio estaba embaladísimo hablando de Venezuela y la supuesta captura de Nicolás Maduro. Neme hablaba y hablaba, mirándola a ella, pero en verdad se dirigía a esa figura, con fuerza y con insolencia. Y claro, con las ediciones cortitas que se ven por ahí, es fácil que la gente se confunda y crea que el animador le estaba tirando indirectas a la Gringa. ¡Puros malos entendidos!

Así que, tranquilos, que no hay drama aquí. La periodista aclaró que se llevan muy bien, que son bien amigos y que se respetan mucho como profesionales. ¡Así da gusto!

Este chisme salió a la luz mientras Marianne Schmidt, la periodista del área internacional de Mega, asistía este jueves al programa El Medio Día de TVN. Ahí, junto a Daniel Fuenzalida y otros invitados, estuvieron revelando las 18 categorías que se entregarán en los Copihue de Oro 2026 el próximo 4 de diciembre.

Y ojo, que Mega arrasó con 19 nominaciones en total, incluyendo categorías como Mejor Animador, Mejor Animadora, Mejor Actuación, Mejor Programa de Entretención y Mejor Comediante. La “Gringa” no ocultó su orgullo y destacó que Megamedia es una fábrica de contenidos con rostros que son referentes en la industria chilena. ¡Bien por Mega y sus rostros que la rompen!

Entonces, ¿terminó el cahuín de la mala onda? Parece que sí, ¡y con beso y abrazo entre los colegas!