¡Se armó la mocha en MasterChef! Cris ‘La Soa de Chile’ le respondió con todo a Vale Abarca

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El ambiente en el set de MasterChef está más tenso que nunca después de que Valentina Abarca, en una entrevista reciente, acusara directamente a Cristopher Olivares de estar detrás de un complot en su contra. Según Abarca, Olivares “aleonó a otros a incomodarme, a que me dejaran sola”, palabras que encendieron la mecha de la discordia.

Fiel a su estilo, Cristopher no se quedó callado. Usando su perfil de Instagram, replicó las declaraciones y dejó claro que tenía ganas de hablar: “Ya que Valentina me ha convocado y me nombró, yo le voy a contestar. Yo no tengo ninguna gana de quedarme callado”, partió diciendo en una transmisión.

El concursante, que se autodenomina “la Soa de Chile”, no dudó en cuestionar la actitud de su compañera. Olivares calificó de falta de respeto la acusación y defendió a sus compañeros, a quienes describió como personas adultas, profesionales y con criterio propio.

Pero Olivares fue más allá y le dedicó unas palabras bien directas a Valentina, atacando su decencia y sus intenciones. Según él, la cordialidad y el saludo se tienen por decencia propia, y acusó a Valentina de haber llegado el primer día sin saludar. Cerró con un duro juicio sobre su carácter: “Estás hecha de falsedad, maldad y malas intenciones”.

Y como para rematar, Cristopher no perdió la oportunidad de tirar un último palo, Olivares aseguró que cuando le tocó cocinar con ella puso su mejor disposición y cree que lo hicieron bastante bien. Luego sumó una ironía sobre el equipo de maquillaje, al decir que ella no deja que la maquillen. ¿Será el fin de la buena onda en la cocina o esto recién empieza?