La Guarén nos dejó perplejos con su “renacimiento” facial: ¿armonización o magia de hadas?

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¡Agárrense, porque esto está que arde en el mundo reality! Valentina “Guarén” Torres, actual integrante del reality “¿Volverías con tu ex? 2”, sorprendió en redes sociales con un notable cambio de look. La chica reality irrumpió en sus redes sociales con una apariencia tan, pero tan distinta, que la gente empezó a especular de todo. ¿Un simple cambio de maquillaje? ¿Otro ángulo de la cámara? ¡Para nada! La verdad es que la “Guarén” se la jugó con todo y no tuvo problemas en transparentar qué se hizo.

La Valentina no dejó a sus seguidores con la intriga. Ella misma se mandó la aclaración para calmar las aguas y explicar que este nuevo look es producto de un procedimiento estético. Según contó, mucha gente le preguntaba por Instagram qué se había hecho. Ella puso fin al misterio: “Cuando la gente me pregunta si es que me operé la cara, si es que realmente renací, pues no. Solamente me hice una armonización facial”, reveló la “Guarén” en sus redes sociales. Además, aseguró que se mostraba sin filtro. ¿Un dato que se agradece? Obvio que sí.

Y claro, la clínica que estuvo detrás de esta “transformación” facial no podía quedarse fuera de la conversación. La clínica que realizó el procedimiento también lo abordó en redes, con imágenes del proceso de transformación y un “antes y después”. Lo interesante es que para la comparación usaron una foto de la “Guarén” de cuando tenía veintidós años y otra de sus actuales veintisiete primaveras. Esto nos sugiere que la evolución ha sido notable, ¡y vaya que se nota la diferencia!

Al final del día, lo que importa es que la Valentina esté feliz con su cambio (o armonización, como ella dice). ¿Será que la armonización facial se está convirtiendo en el nuevo must para quienes buscan un refresh sin pasar por el quirófano en plan radical? La “Guarén” ya nos mostró su carta. ¿Qué opinas tú de este tipo de cambios?