‘Chino’ Ríos versus Dani Fruti: el mensaje de Instagram que se borró y la respuesta de ella

Espectáculos

Marcelo Ríos, el ex tenista chileno, volvió a hacer de las suyas en Instagram. ¿La última del "Chino"? Una publicación que dejó a varios en shock, dedicada a Leo Rey y su eterna teleserie con Alexítico. Ni corto ni perezoso, el ex número uno del ranking ATP no dudó en compartir una foto del ex vocalista de La Noche, acompañada de un mensaje que mencionó a una de las bailarinas del cantante.

Ríos escribió un mensaje en tono de broma sobre la bailarina y sobre Alexítico. En esta pasada, metió a la bailarina de Leo Rey, Daniela González, conocida en las redes como Dani Fruti, en el mismo cahuín.

Pero la historia dio un giro inesperado. Horas después, la polémica publicación de Ríos se esfumó de su perfil, y no quedó disponible. Sin embargo, antes de que el post desapareciera, Dani Fruti ya había alcanzado a responderle, y los cibernautas, más rápidos que Usain Bolt, dejaron el registro. La bailarina aprovechó para recordarle una invitación que, según aseguró, el deportista no habría concretado.

"Cuando quieras puedes venir a ver el show. Te invitamos y nos dejaste plantados. Por ser número 1 estás perdonado", le escribió. El mensaje de González sumó más de 200 "me gusta" antes de que la publicación original del "Chino" fuera borrada.