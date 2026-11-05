¡Se armó el show! Matilde encara a Juan de Dios por los cahuines de infidelidad en Reunión de Superados

Espectáculos

¡Prepárense cabros que esto se viene con todo! En el avance del capítulo 218 de Reunión de Superados, nuestra querida Matilde (interpretada por la seca Ignacia Baeza) no podrá seguir guardándose lo que le dijo Valentina (o sea, Mariana Derderian). Y es que, pa’ qué estamos con cosas, Matilde verá a Juan de Dios (Jorge Arecheta) en actitudes extrañas con una mujer.

Así, en el regreso a su casa, Matilde decidirá encararlo para ver cómo reacciona el abogado. Juan de Dios parecerá desconcertado ante las acusaciones y pedirá explicaciones. Matilde le dirá que Valentina habló con ella y le contó muchas cosas sobre él.

Juan de Dios preguntará por la conversación que tuvieron. Matilde le preguntará si de verdad quiere abrir esa parte de la conversación, él dirá que sí y ella soltará: "eres un gorrero hue..., eso me dijo, y sabís qué, yo le creo, le creo absolutamente todo". ¡Quedó la escoba! Parece que esta vez no hay donde esconderse para Juan de Dios.

¡Chuta que está buena la teleserie! ¿Podrá Juan de Dios dar alguna explicación convincente o ya fue su relación con Matilde?