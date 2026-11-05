¡Se acabó la mentira! Ex Masterchef revela la verdad tras su meme más viral

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El icónico meme "Hay que pegarle, quiero puro pegarle" de Masterchef, esconde una historia que nos dejó con la boca abierta. Valentina Ramos, la ex-participante que lo inmortalizó, decidió soltar la firme en un video de Instagram y la verdad es más bizarra de lo que imaginamos.

Resulta que lo que todos pensamos que era una declaración de guerra a los jueces del programa, era pura edición. Valentina explicó que ella fue un meme superviral y que todo eso lo editan: lo que dijo fue "no hay como pegarle el palo al gato", y después salió "quiero pegarle, quiero pegarle".

Su amiga, sorprendida, le preguntó si nunca dijo eso, y Valentina lo confirmó: no quiso decirle esa frase al chef.

La aspirante a chef incluso contó que, después de que su frase se viralizara, conversó con Sergio Nakasone, quien era el cabeza del programa en ese tiempo. Según Ramos, la edición hizo de las suyas.