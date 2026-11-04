¡La Tonka se puso los pantalones! Tuvo que apagar el incendio entre Luli y Bárbara en ‘VCTE2’

Espectáculos

El ambiente en ‘¿Volverías con tu ex? 2’ ardió fuerte en el episodio 86, el del martes 3 de noviembre. ¿La razón? Una pelea de aquellas que necesitó la intervención urgente de la mismísima Tonka Tomicic. El detonante fue algo que, para los realities, es casi un clásico: Nicole Moreno, la icónica Luli, felicitó a Luis Mateucci y Camila Nash por su rendimiento tras ver triunfar al trío, ¡pero dejó fuera a Bárbara! Ni una mención, cero reconocimiento. La Tonka, que no se le pasa una, comentó que Nicole nunca felicita a Bárbara, dejando clarísima la mala onda que se venía cocinando entre las compañeras de equipo.

Y claro, Bárbara no se iba a quedar callada. La rabia le salía por los poros y se lanzó con todo contra Luli. Bárbara la acusó de malagradecida, asegurando que ella había ido a defender al equipo entero, y agregó que pasaría toda la semana en el banco.

Pero Luli, que no tiene pelos en la lengua y menos se deja pasar a llevar, respondió con un recado que fue un golpe bajo de esos que duelen en el alma y te hacen decir "¡¿Se atrevió?!”. Luli le reprochó sus momentos íntimos en el resort y dijo que le daba vergüenza que fuera frente a todos. Cuando pensábamos que la cosa no podía ponerse más densa, Muriel entró al quite y le devolvió que, si tenía limitaciones para las expresiones de amor, era problema suyo, de sus limitaciones mentales. ¡Aquí se sacaron los trapitos al sol con todo y el respeto quedó en el suelo!

La guerra de palabras no dio tregua y subió un par de tonos más. Nicole Moreno, con esa ironía que ya le conocemos y que traspasaba la pantalla, le preguntó a Bárbara cuántos hombres lleva en la casa. Un palo directo, sin escalas, que dejó a más de uno con la boca abierta y la conversación en un terreno francamente pantanoso, lejos de cualquier competencia.

Fue en ese minuto exacto, cuando el ambiente ya estaba irrespirable, que Tonka Tomicic, con toda la autoridad que le caracteriza, tuvo que intervenir para que el asunto no pasara a mayores y no terminara en un ring de boxeo. "Están llevando la conversación y la pelea a un lugar súper innecesario. Nicole, Bárbara, respeto. Fíjense muy bien en las discusiones y hacia dónde llevan sus problemas, cómo discuten y los argumentos que utilizan”, dijo, poniendo orden en medio del caos y recordándoles que, si bien es un reality, hay límites que no se deben cruzar. Porque una cosa es el show, y otra, pasarse pa' la punta con los ataques personales.

Este tipo de dramas ya son un clásico de los reality shows, donde las chispas saltan por cualquier cosa y las estrategias de show se confunden con la vida real. Pero, ¿somos los únicos que pensamos que esta dinámica de tirarse frases subidas de tono ya está un poquito repetida?