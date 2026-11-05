¡Quedó pa' dentro! Felipe Parra no aguantó el basureo de JC Rodríguez y le respondió con todo

Espectáculos

Uff, qué combo. Hace unos días, Julio César Rodríguez desató la polémica al reaccionar furioso a la imitación que le hizo Stefan Kramer en “Vértigo”. Pero el animador de Mega no se quedó solo ahí y, prendiendo el ventilador en su programa web “Seré Weón?”, se fue con todo contra el “hombre de las mil caras”. “Creo que la imitación fue débil. Creo que antes me imitaba mejor, lo que es una pena”, soltó sin filtro en su canal de YouTube, Yuly.

Y eso no fue todo, porque JC aprovechó la tribuna para incluir en su crítica a Felipe Parra, otro comediante que lo imita. Según el periodista, Parra lo imita bien, pero lo caracteriza mal, y comparó el estilo caricaturesco de uno con la búsqueda de verdad del otro. Para rematar, les pidió a ambos que no lo imiten más, porque les sale mal a los dos.

Pero este martes, la historia dio un giro. En “Zona de Estrellas” contactaron a Felipe Parra, y la verdad es que sus declaraciones nos dejaron con la boca abierta. Parra confesó que no había visto los comentarios de JC, pero que asume que estaba bromeando. Añadió que, de ser cierto, lo encontraría muy contradictorio porque no se condice con lo que el animador le dice en persona.

El comediante no se quedó piola y sacó sus propias pruebas. Recordó que tiene videos donde JC no solo dice que le gusta que lo imite, sino que además se ríe a carcajadas. Según Parra, el animador le ha dicho siempre que son de la misma región y que vienen de abajo los dos.

Para cerrar, Felipe Parra, con la humildad que lo caracteriza, reconoció que tal vez no tenga la experiencia o los recursos para hacer una caracterización aún mejor, pero que va mejorando de a poco y eso es lo que más le importa. La verdad es que este cahuín nos dejó pensando: ¿Será que a JC le molesta la competencia o simplemente le gusta prender el ventilador para mantener el rating arriba?