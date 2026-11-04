¡Oops!... La Allison Göhler lo hizo de nuevo: se lució como Britney Spears en el matinal

Espectáculos

¡Mija, pero qué pasó aquí! La mañana de este martes, el matinal Contigo en la Mañana nos dejó a todos con la boca abierta. La que se robó todas las miradas fue la meteoróloga Allison Göhler, quien apareció con un look que era un viaje directo a los 2000, ¡y no cualquier 2000! Estamos hablando de la era dorada de la mismísima Britney Spears, ni más ni menos.

Imagínate el impacto: una blusa roja de esas que son icónicas, combinada con un peinado que solo podía ser una referencia a la cantante estadounidense. Los compañeros de Allison no demoraron ni un segundo en hacer la conexión, y es que la cosa era evidente: la Göhler estaba clavada a la imagen de Britney en el video de su mega hit 'Oops!... I Did It Again' del año 2000. ¡Un clásico de clásicos que sigue siendo un temazo hasta el día de hoy!

Los coanimadores del programa, Eduardo de la Iglesia y Roberto Cox, no pudieron aguantarse y soltaron los comentarios altiro. Y claro, ¿quién no se iba a dar cuenta de esa referencia pop tan clara? Fue ahí cuando Allison, entre risas y con esa buena onda que la caracteriza, reveló un dato que nos dejó plop: ¡tiene un pasado como aspirante a doble de Britney! "En el colegio hicieron un concurso, como en una disco peque, y buscaron doble, y nos presentamos y bailamos", contó la meteoróloga.

Para los que esperaban que la cosa quedara ahí, se equivocaron. Allison detalló que "andaban buscando a la doble de Britney, pero salí segunda". ¡Qué lata! Estuvo cerca de ser la doble oficial, pero igual la experiencia debe haber sido bacán. Ella misma confesó que fue un periodo en que a todos les encantaba Britney. ¡Y es que quién no ha perreado un temazo de la Britney alguna vez, po!

Pero lo que coronó la jornada fue la performance en vivo. No solo fue el look y la anécdota, sino que Allison Göhler se lanzó con la coreografía completa de 'Oops!... I Did It Again'. ¡Sí, leíste bien! Paso a paso, como si el tiempo no hubiera pasado, revivió ese baile que todos intentamos imitar frente al espejo en nuestra juventud. Sus compañeros de programa, obvio, la aplaudieron con ganas. Es que cuando uno se la juega así, el aplauso es más que merecido, ¿o no?