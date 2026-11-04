¡La Fiera va con todo! Pamela Díaz revela su tremenda donación para la Teletón y mete a sus hijos en el baile

Espectáculos

Pamela Díaz, conocida como "La Fiera", contó en el podcast "Hoy es Hoy", junto a Chiqui Aguayo, cuánto donará este año a la Teletón. Además, sumará a sus hijos, Mateo y Trini, a la donación.

La Fiera contó que en el pasado partió donando 45.000 pesos, pero que la cifra subió y ahora va en 700 mil. Este año, además, la donación será un asunto familiar: según ella, Mateo tendrá que dar una parte de su sueldo y Trini también, por obligación.

Díaz señaló la importancia de aportar y de hacer un esfuerzo, porque uno nunca sabe lo que el día de mañana le puede pasar a sus hijos.

Chiqui Aguayo, por su parte, dijo tener una cábala para donar: su depósito depende de cómo le ha ido en el año, y si le ha ido muy bien, deposita un poco más.

La Teletón, que tendrá una meta de recaudación de CLP $44.253.268.546, se realizará el 6 y 7 de noviembre. Serán 27 horas de transmisión en vivo desde el Teatro Teletón, y el cierre será en el Estadio Nacional, como todos los años. En ese último bloque se presentarán la Princesa Alba, SINAKA, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli. También estarán Bacilos, Alanys Lagos, Picus, Rodantes Invisibles, Leo Rey, Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer, Pablito Pesadilla ft Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Tito El Bambino y Santaferia.

Así que ya saben, si La Fiera se puso la mano en el corazón y le metió el turbo a la billetera, ¡nosotros también podemos sumarnos a esta tremenda causa! ¿Con qué cábala solidaria vas a sorprender tú este año? ¡A ponerle wendy a la Teletón!