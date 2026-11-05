Rodrigo Díaz se suma al drama de Mon Laferte y recuerda a un Jaime Román muy enojado durante una grabación de Rojo

Espectáculos

¡Se sigue destapando la olla de 'Rojo'!

El bailarín Rodrigo Díaz, el mismísimo primer ganador de ese programa de talentos que nos marcó a todos, no se quedó callado. Se refirió de lleno al testimonio de Mon Laferte sobre el exproductor musical Jaime Román. La cantautora chilena contó que, mientras estaba en el programa, Román la besó sin su consentimiento dentro de un auto. ¡Impactante!

Díaz, que estuvo invitado en el podcast "Y nos fuimos a capilla" (el mismo donde Laferte soltó la bomba), explicó que la dinámica para los bailarines era otra, ¡muy distinta a la de los cantantes! Los bailarines trabajaban como equipo, en patota, dijo. Ahí destacó el papel clave de la Rosita Piulats, la icónica coreógrafa del espacio.

María Jimena Pereyra, una de las conductoras del podcast, tiró un dato revelador: Rosita Piulats tenía una regla de oro en la sala de ensayo. Según ella, Rosita tenía prohibida la entrada a toda persona externa que no fuera bailarín, y de alguna manera los protegía. Cuando la Carolina Soto le preguntó si había cachado algo raro, Díaz fue súper claro: "Nunca". Él explicó que su contacto siempre fue Rosita o, si era algo más importante, el productor general o el director. No necesitaba más intermediarios.

El bailarín empatizó con Mon Laferte y con otras cantantes. Dijo sentir que debe haber sido muy difícil, no solo para ella, sino para muchas cantantes que vivieron la misma situación. Además, recordó que no todo era color de rosa en el programa: escuchó a varios músicos quejándose porque no les daban los créditos por sus composiciones. ¡Fuerte!

Y ojo, que Rodrigo también tuvo lo suyo con Jaime Román. Recordó que la vez que más lo vio fue grabando la película de 'Rojo', donde Román era el productor musical. Ahí, el bailarín lo vio "muy enojado, gritando" por una discusión sobre la música que Christian Ocaranza usaría. Según Díaz, Román no quería la de Michael Jackson, sino una de las canciones donde tenía derechos de autor.

Cabe recordar que Jaime Román no es un nombre desconocido para los tribunales. En 2013, fue condenado a cuatro años de presidio con libertad vigilada, tras confesar que obtuvo servicios sexuales de menores en el bullado caso Heidi.