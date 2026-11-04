¡No puede ser! Popín le dice chao a El Club de la Comedia

Espectáculos

La farándula chilena no para de sorprendernos, y esta vez, la noticia que nos dejó con la boca abierta es la repentina partida de Popín de "El Club de la Comedia". Sí, leíste bien: el personaje que se robó la película y la atención en las últimas semanas en CHV, ya no será parte del estelar de humor. ¡Imagínense el golpe para los fans!

El cerebro detrás de Popín, el comediante y actor Pablo Zamora, fue el encargado de confirmar la movida que nadie esperaba. A través de una publicación en su Instagram este martes, le contó a sus seguidores que “nuestra participación en el programa llegó a su fin. Nos vamos ‘felices’”. ¿Felices? Nosotros no tanto, Pablo, ¡snif!

La irrupción de Popín en la pantalla chica había sido un verdadero boom. Apenas llevaba un mes y ya había sacado aplausos en las redes sociales.

El mismo Zamora, aludiendo al éxito de su irrupción, aseguró que “no todos los días se tiene la oportunidad de abandonar un éxito de esta magnitud”. Reconoció también que fue entretenido volver a la televisión con Popín y reencontrarse con el público.

Manteniendo su estilo, el actor fue enfático en que la decisión no implicó sacrificar su esencia. “Nos enorgullece haber sido fieles a nuestro humor, sin cambiar nuestra esencia”, escribió, y agradeció a quienes acompañaron, comentaron y compartieron sus apariciones. ¡Así se habla, sin transar!

Pero ojo, que esta no es una despedida total. ¡Popín sigue vivo! Zamora confirmó que el personaje seguirá con sus presentaciones fuera de la tele, y adelantó que este fin de semana se presentará con su show en Estudio 13. Así que si lo extrañan en la pantalla, tendrán la oportunidad de verlo en vivo y en directo.

Y para rematar con la frase de cajón de su personaje, el comediante cerró su comunicado con un clásico: “Dicen que hay que retirarse en la cima. Nosotros preferimos no esperar tanto. Y recuerden…¡¡¡ESTO ES MUY PENCA!!! , pero pudo ser peor”. ¡Un cierre épico para una salida tan inesperada! Ahora la pregunta del millón es: ¿quién llenará el vacío que deja Popín en “El Club de la Comedia”?