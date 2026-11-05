¡La Quintrala vuelve a Vértigo! Prepárense, que se viene el fuego

Espectáculos

Este jueves 5 de noviembre se vivirá el cuarto capítulo de Vértigo, y la producción nos tiene una sorpresa que promete encender la pantalla: Raquel Argandoña se suma como la quinta invitada. ¡La histórica "Quintrala" está de vuelta en el programa que, por allá en 2008, animó junto a Luis Jara!

La Raca no llegará sola, obvio. Compartirá el estudio con los ganadores de Vértigo Extremo: Patricia Maldonado, Gonzalo Valenzuela, Disley Ramos y Felipe Izquierdo. Además, este retorno será un reencuentro televisivo con su amiga Paty Maldonado, con quien comparte todas las semanas en "Tal cual" de TV+.

Pero lo que realmente nos tiene a la espera es ver cómo Raquel se enfrenta a las preguntas sin filtro sobre su vida personal, tal como lo hizo en la primera temporada de Vértigo, en 2003, cuando protagonizó una polémica que hasta hoy se recuerda. ¡Un momento histórico de la farándula nacional!

En aquella ocasión, el animador Luis Jara leyó una frase que había dicho uno de los invitados, entre los que estaban Raquel, Vivi Kreutzberger, Eliseo Salazar y Ernesto Belloni: "Estoy cansada que se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad el día que quiera, porque jamás se lo he negado". Vivi lanzó un comentario que sacó ronchas de inmediato, en alusión a Raquel, que por esos días era jefa comunal de Pelarco. Y para echarle más bencina al fuego, le preguntó si había sido ella la autora de la frase, porque eso era lo que todo el pueblo quería saber.

La cara de Argandoña ya decía mucho, pero su respuesta fue directa: no era el momento para justificarlo ni un tema para discutirlo en el estudio. Pero la verdadera bomba que incendió el estudio vino después, cuando la animadora comparó la situación con preguntarle a Vivi por qué la dejó su marido, y si fue por una prima, una prima hermana o una hermana. ¡Quedaron todos en shock!

La tensión se podía cortar con cuchillo. Vivi Kreutzberger no se quedó callada y confirmó que la alusión era a ella: contó que su marido la dejó por una prima hermana.

Con esta historia detrás, ¿qué podemos esperar de la nueva visita de la "Quintrala" a Vértigo? ¿Se viene otra declaración para el bronce?