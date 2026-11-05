Pancho Saavedra se lanza a la conquista del Copihue: ¿Será el más grande de todos?

Espectáculos

¡Se viene el Copihue de Oro 2026, cabros! Y obvio que nuestro querido Pancho Saavedra ya está prendidísimo, ¡porque es uno de los pesos pesados de esta premiación! Imagínense, el hombre ya tiene ocho Copihues en su casa y hasta fue Rey dos veces. ¿Quién puede con eso? Pocos, po. Pero Pancho quiere más y va por todo en esta nueva edición, buscando agrandar su leyenda como el gran ganador.

El animador de Canal 13, que es la cara de programas icónicos, está nominado con dos de sus joyitas: el inmortal "Lugares que hablan" y el divertido "Socios por Chile". Con estas nominaciones, no solo busca sumar más trofeos a su colección, sino que tiene un objetivo ambicioso: meterse de cabeza en la lista selecta de los que más han ganado en la historia de los Copihue. ¡Épico sería eso!

Pancho no aguantó la emoción y se mostró feliz con sus dos nominaciones. Y claro, "Lugares que hablan" cumple 15 años, una fecha muy importante para un programa que hoy es uno de los más longevos de la televisión. "Estoy emocionado", confesó. ¡Quince años al aire, casi nada!

Pero ojo, que Pancho no se lleva los laureles solo. Él mismo dejó clarito que el premio es más para el equipo y un reconocimiento a la gente que hace el Chile real, a quienes conoce desde hace 14 años.

Y para que nos quede claro lo importante que es este galardón para el mundo del espectáculo criollo, Saavedra lo puso en perspectiva: "Es el premio más importante que existe hoy por hoy. O sea, es un premio que tiene una trayectoria, es un premio que tiene una historia y hoy por hoy ganarse el Copihue es el Óscar de Chile, siempre lo he dicho, es el Óscar de Chile", remató. Para quienes no cachan, el Copihue de Oro es un premio que nació de la mano del diario La Cuarta para reconocer a las figuras más destacadas del espectáculo nacional. ¡Un verdadero peso pesado!

Así que si ustedes también quieren que Pancho Saavedra se corone como el más grande, o apoyar a sus programas favoritos, ¡a votar se ha dicho! Tienen plazo hasta el próximo miércoles 25 de noviembre para darle con todo. Los ganadores de esta tremenda edición 2026 se sabrán el 4 de diciembre en las dependencias de TVN, después de una alfombra roja que promete sacar chispas con la crema y nata de nuestro jet set criollo. ¿Ya votaron por sus favoritos?