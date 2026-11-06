¡Se armó la grande! Burlas de Pancha Merino a Camila Nash suman 52 denuncias en el CNTV

Espectáculos

La polémica por las burlas de Francisca Merino al físico de Camila Nash en el programa 'Alfombra Roja' de Canal 13 no pasó piola y ya acumula 52 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Todo se prendió el lunes 2 de noviembre, cuando en el espacio de Canal 13 estaban comentando una entrevista de Camila Nash en el podcast 'Juzgamos y nos funamos'. Ahí, la chica reality había hablado "en duros términos" sobre Francisca García-Huidobro. Pero la conversación tomó otro rumbo cuando Pancha Merino se lanzó sin filtro contra la participante de 'Volverías con tu ex? 2'.

Merino no se guardó nada y la panelista siguió con su crítica mientras sus compañeros en el estudio solo atinaban a tomarse la cara al escucharla.

Pero la cosa no paró ahí. Pancha siguió con una imitación de Camila, moviendo la cabeza rápidamente, y dijo que la chica reality no tenía ángel televisivo. Y para rematar, la comparó con Chucky, en un tono burlesco, mientras los animadores intentaban calmar la situación.

La respuesta de Camila Nash no se hizo esperar y llegó al toque por sus redes sociales, apuntando directo al panel de Canal 13. "No puedo creer que todo el panel de alfombra roja de Canal 13 con el corazón de la Teletón se preste para este show", soltó la chica reality. Además, afirmó que quienes celebraban ese bullying son padres que se jactan de tener a sus hijos en los colegios más caros de la capital.

Al día siguiente, el martes 3 de noviembre, la propia Pancha Merino se bajó del pony y pidió disculpas públicas. En el espacio de espectáculos reconoció que, como comunicadora, fue un error referirse al físico de Camila. Un gesto que, al parecer, no evitó la ola de denuncias. ¿Será suficiente con pedir perdón después de la patinada?