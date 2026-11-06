Luz Valdivieso con el corazón apachurrado por la graduación de su hija

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¡Paren el mundo! ¿En qué minuto creció tanto? Esa es la pregunta que se hizo Luz Valdivieso este miércoles, cuando su hija mayor dio el gran paso de terminar la enseñanza media. Un hito que tiene a cualquier mamá con el alma en un hilo, ¿o no?

La actriz chilena, a quien siempre la rompemos viendo en la tele, fue a su cuenta de Instagram y subió un carrusel de esos que te hacen el día y la noche al mismo tiempo. Partió mostrando a su primogénita en su último día de colegio, ya toda una señorita, para luego tirarnos un flashazo al pasado con fotos del primer día. ¡Imagínense el cambio!

Luz no pudo contener la emoción, ¿y quién podría? Lo dejó claro en su publicación, donde expresó su emoción por el fin de esta etapa, con esa mezcla de orgullo y asombro que solo los papás entienden.

Acá en MAD Chile sabemos perfecto. Uno parpadea y de repente tus cabros ya están cerrando etapas gigantes. Y la Valdivieso, honesta como siempre, escribió que todavía está tratando de entender en qué momento creció tanto su hija, un texto que acompañó con una foto de la joven posando con unos ramos de flores que parecían sacados de un cuento. De verdad, era para enmarcar.

Y para rematar la lloradera, nos regaló un “qué rápido pasó todo, María mía” , confirmando el nombre de su retoña. Finalmente, cerró su emotivo mensaje con un “Qué orgullo verte crecer y qué ganas de detener el tiempo un ratito más” . Es que es la pura verdad, ¿o no? Verlos lograr sus metas es la raja, pero ¡¿por qué tan rápido?!

Para los que no saben, la recién graduada es fruto del amor entre Luz Valdivieso y Marcial Tagle, quienes se casaron en 2005. Como muchos recordarán, la pareja anunció su separación en enero de 2022, después de más de dos décadas de relación. Pero hoy, lo que importa es celebrar este logro gigante de su hija.

Así que, si usted también tiene hijos, sobrinos o hasta un perrito que está creciendo muy rápido, prepare los pañuelos. ¡La vida pasa en un suspiro, cabros, hay que disfrutar cada segundo!