Diego Pánico actualiza su estado de salud desde la UTI: “Esperando a que no se propague a ningún otro órgano”

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¡Upa, la patada! El mundo de las redes quedó en shock cuando el reconocido influencer Diego Pánico, cuyo nombre real es Diego Espinoza, informó que había sido internado. La noche del miércoles 4 de noviembre fue hospitalizado por un tromboembolismo pulmonar.

Desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI), el generador de contenido no se guardó nada y nos actualizó sobre su estado. Contó que, aparte del tromboembolismo pulmonar, la cosa se complica con un virus. ¡Sí, un virus! Por eso está en aislamiento total y, obvio, no puede recibir visitas. "Me vino otro coágulo y estamos en evaluación, esperando a que no se propague a ningún otro órgano", soltó, dejándonos a todos con los pelos de punta.

Pero como la mala onda nunca falta, Diego Pánico también aprovechó de parar en seco los cahuines que andan circulando. Al parecer, hay gente que está diciendo que todo esto es un show pa' pagar el auto. ¡Así tal cual! Él lo negó de plano y dijo que no se prestaría para algo así. Aseguró que estaba tomando sus anticoagulantes “al pie de la letra” y que estaba todo bien.

Al final, el influencer dejó un mensaje para todos. A quienes le manden fuerzas o recen por él, se los agradece de corazón. Pero para los que andan con la “mala onda” y no le creen, les advirtió que los va a bloquear. Es que en momentos como estos, lo que uno menos necesita es gente tirando pesadeces, ¿o no?