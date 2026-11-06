¡Se armó el baile! Nuevas parejas y dramas sin tregua en ¿Volverías con tu ex? 2

Espectáculos

Prepárense, chiquillos, porque el capítulo 87 de ¿Volverías con tu ex? 2 llegó para reordenar todo el mazo, dejar parejas nuevas y, obvio, calentar aún más las peleas que ya eran un clásico del encierro.

El show partió con la teleserie de Faloon y Raimundo Cerda. Después de mil vueltas, el ingeniero agrónomo le tiró toda la carne a la parrilla a Faloon: "En esta aventura no me veo con nadie más, desde que llegaste me encendiste una parte que estaba completamente apagada, me traes esa tranquilidad a mi mente, me encantas, te amo". ¡Uff! A pesar de lo épico de la declaración, Faloon no estaba tan convencida. Pero, con Tonka Tomicic de mediadora (¿hay algo que no pueda solucionar nuestra Tonkita?), finalmente aceptaron seguir juntos y hasta se prometieron mejorar la relación y bajarle dos cambios a las discusiones. Ver para creer, ¿o no?

Después de esa tregua, los que rechazaron a sus ex entregaron su corazón a nuevos amores. Luis Mateucci eligió a Flavia Laos para llegar a la final, mientras que Manuel González se fue con la mismísima Nicole Moreno. ¡Esa no la vimos venir! Austin Palao le entregó el corazón a Noelia Márquez y Bárbara se la jugó por Kaoto. A estas parejas se sumaron las que ya venían con rodaje, como Nico con Guarén y Estefi con Mariano. Y para ponerle más picante al caldo, Camila Nash tuvo en sus manos la decisión de convertir a una dupla en trío y eligió a Austin Palao y Noelia Márquez por estrategia pura, porque considera al peruano uno de los competidores más completos del reality. ¡Qué jugada maestra!

Pero la paz en el encierro dura menos que el sueldo a fin de mes. Apenas terminó la ceremonia, Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda ya estaban otra vez enfrascados en una discusión potente. Y ojo, que las peleas entre Nicole Moreno y Bárbara Muriel tampoco darán tregua en este capítulo.

El programa cuenta con todos sus capítulos disponibles en la suscripción de pago de Disney+, y quienes quieran contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación pueden contratar un plan Full. ¿Será que Faloon y Raimundo algún día dejan de pelear, o ya es parte del encanto?