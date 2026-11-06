Jean Philippe Cretton: el "diseño" que lo llevó de la tele a la música y la libertad

Espectáculos

Jean Philippe Cretton, a sus 41 años, está viviendo una etapa súper distinta: lleva un año alejado de la televisión. Este tiempo le ha servido para explorar a fondo intereses que, por la vorágine de la tele, siempre quedaban en segundo plano. ¿A quién no le ha pasado eso con sus pasiones?

En una conversación súper honesta para el podcast de YouTube Somos Rentable, el comunicador desmenuzó su trayectoria y cómo llegó a tomar estas decisiones que hoy lo tienen en otra parada. "Yo llevo un año fuera de la televisión. Tengo 41. O sea, mi diseño funcionó", comentó con la satisfacción del deber cumplido. Y claro, porque según él, "hubiese sido imposible para mí poder hacer esto 5 o 10 años antes". ¡Para que digan que planificar no sirve!

Cretton empezó a trabajar a los veintiún años, y por dos décadas le metió un ritmo laboral intenso, de esos que te dejan sin tiempo ni energía para nada más. Obvio, en ese escenario, sus proyectos musicales y creativos quedaron relegados a los momentos que le sobraban de tiempo y energía. Por eso, el cambio de prioridades era una cuestión de supervivencia artística.

Se preguntó qué pasaría si un martes a las 4 de la tarde tuviera cancha libre para componer y meterse en el estudio, en vez de salir a las 11 de la noche a intentar hacer una canción con esa animosidad. Una situación que suena a sueño para cualquiera que alguna vez ha intentado ser creativo después de una jornada agotadora.

Para lograr esta libertad, el animador se propuso una meta clara: alcanzar la independencia económica. "Yo diseñé mi plan. Lo diseñé a los 16, 17 años", reveló. ¿Su objetivo? "A los 40 años ya no tengo que estar con la soga hasta el cuello dependiendo de alguien". Tremenda visión de futuro, ¿o no?

Reconoce que su situación es privilegiada, pero defiende que le costó mucho esfuerzo llegar ahí. Un recordatorio potente de que, por más privilegio que exista, el trabajo duro sigue siendo un factor clave.

Cretton reflexionó que no quiere llegar a una edad avanzada, ni al lecho de muerte, pensando que ese era el momento de aplicar una válvula de escape y no lo hizo. Una idea que nos invita a pensar en nuestras propias válvulas de escape.

Lejos de las cámaras, Jean Philippe se siente "pleno y muy orgulloso". Y con esa cancha libre para la música y sus proyectos, ¿quién no querría diseñar un plan así?