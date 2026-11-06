¡Prepara tu peluca! RuPaul aterriza en Chile con un DJ set

Espectáculos

¡Maricá! Se viene un evento que nadie esperaba y es de los grandes: RuPaul, la figura más influyente de la cultura pop y el drag, llega a Chile por primera vez. El compositor, cantante, actor, modelo y presentador de televisión estadounidense, y creador del fenómeno mundial RuPaul’s Drag Race, pisará suelo chileno para un DJ set que no te puedes perder.

El fiestón está agendado para el sábado 23 de enero, a las 22:00 horas, en el clásico Teatro Caupolicán. La producción de este show corre por cuenta de Lemonlab y Kooks, así que podemos esperar algo a la altura de esta diva.

Pero ojo, que lo más importante es cómo conseguir tus entradas para esta oportunidad que esperábamos. La venta se realizará a través del sistema Puntoticket, y hay dos fechas que tienes que marcar con fuego en tu calendario:

Primero, la preventa exclusiva: esta joyita parte el lunes 9 de noviembre. Si tienes tarjeta de crédito Tenpo, ¡es tu momento! Podrás asegurar tu entrada con un 15% de descuento antes que nadie. Prepara esa Tenpo, porque las entradas van a volar.

¿No tienes Tenpo o te quedaste dormido en la preventa? Tranqui, que la venta general arranca el miércoles 11 de noviembre a las 11:00 horas. Ahí ya no hay excusas, pero te advertimos que la competencia va a ser dura.

Es que RuPaul no es solo la cara de Drag Race; su trayectoria en la música es legendaria. Mucho antes de que su reality conquistara audiencias globales, RuPaul ya era una figura clave de la escena nocturna de Nueva York en los años 80, parte de los icónicos Club Kids. En 1993, lanzó el temazo “Supermodel (You Better Work)”, que la catapultó a la fama internacional, llevando el “You better work” más allá de los clubes LGBTQIA+ hasta la cultura pop masiva.

Su álbum debut, Supermodel of the World (1993), consolidó su carrera, abriendo paso a exploraciones sonoras y colaboraciones de lujo, ¡como un dueto con Elton John! Con álbumes como Foxy Lady (1996), Ho Ho Ho (1997), Red Hot (2004), Champion (2009), Glamazon (2011), Born Naked (2014) y American (2017), además de singles como “Cover Girl” y “Sissy That Walk”, RuPaul ha creado himnos que se han integrado perfectamente al universo de RuPaul’s Drag Race. Su música es el alma de la pasarela y la celebración drag contemporánea, y ahora la tendremos en vivo en un DJ set.

Así que ya sabes, ¡a marcar el calendario y a sacar esa Tenpo para no perderte este fiestón!