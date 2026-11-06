¡Mega en la mira! Acusan al canal de presionar para silenciar a Di Mondo

Espectáculos

Una acusación heavy cayó sobre Mega, cuando Felipe Budinic, abogado del mismísimo Di Mondo, lanzó el guante. Según Budinic, el canal estaría metiendo presión a otros espacios televisivos, básicamente amenazándolos para que no le den pantalla al socialité. ¡Agárrense, que la cosa está que arde!

Esta pataleta legal viene porque nuestro fashionista favorito anda metido en un dramón con Mega. Todo esto después de su paso más que penca por el reality "El Internado", donde acusa discriminación y, ojo, que el canal habría querido que trabajara con una simple visa de turista. ¡¿Cómo es la cosa?! Claramente, la relación terminó por el suelo y ahora Di Mondo está demandando con todo.

Budinic, el abogado, no se guardó nada en el programa "Amikas Daily": Según dijo, le sorprendió que Mega llame a canales donde ellos van y amenace con no pasarles imágenes de cortesía ni darles exclusivas si proyectan a Di Mondo o lo tienen en su programa, como Sergio Rojas. El hombre calificó esto de "gravísimo" para la libertad de los medios. Para Budinic, la competencia tiene que ser limpia, sin amedrentamientos, y esto lo chocó bastante como abogado. ¿Se imaginan el nivel de presión?

Y lo más cuático: Según Budinic, Sergio Rojas ha sido el único capaz de reconocer esa presión. "Si lo hacen con él, imagínate con el resto que son más institucionales", agregó Budinic.

Pero obvio, Mega no se quedó callado ante la tremenda acusación. Desde el canal del grupo Bethia desmintieron la información entregada por el abogado y dijeron a BioBioChile que es absolutamente falso, descartando cualquier gestión o presión a algún medio de comunicación para impedir que Di Mondo se presente en sus programas.

Entonces, ¿quién está diciendo la verdad en esta guerra de titanes televisivos? El chismecito está en su peak y la cosa promete seguir dando qué hablar. ¿Ustedes qué creen, la presión existe o es pura teleserie?