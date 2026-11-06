¡Orgullo familiar! Piru Cisternas, hijo de Diana Bolocco, se tituló de Ingeniero y Cristián Sánchez lo celebra a lo grande

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¡A celebrar se ha dicho! Cristián Sánchez se lució en redes sociales celebrando un tremendo hito: Pedro “Piru” Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco, acaba de titularse como ingeniero civil industrial. La noticia, que ya es puro orgullo familiar, llegó acompañada de un mensaje de Sánchez donde nos dejó claro que el camino no fue nada de fácil para el recién egresado.

Y es que, según contó el periodista, Piru quiso mandar todo a la punta del cerro en más de una oportunidad. “Piru… terminaste tu carrera!!! Esa carrera que quisiste abandonar desde el día uno”, le escribió Sánchez, recordando que el joven decía que la universidad lo estaba frenando. ¿La respuesta de los adultos? Le repetían, casi como un mantra ochentero, que por último terminara la carrera porque siempre es importante tener un título en la mano. Y también apelaron a la onda valórica: lo que uno empieza lo tiene que terminar.

Pero Sánchez también dejó claro que entendían la inquietud de Piru. “Es que teníamos claro que un título no te define… que desde el día uno te querías ‘comer el mundo’… y así ha sido!”, sentenció. Y con razón, porque el cabro no ha parado. A su corta edad, Piru ya creó dos startups, Nutria y HeyMark, demostrando ser creativo, trabajador incansable y formador de equipos, y empezó a trabajar desde muy joven.

El orgullo de Cristián, su mamá Diana y su papá es palpable. Aunque Sánchez reconoce que la universidad puede que no sea la única (o la mejor) vía para adquirir conocimientos hoy en día, sí enfatizó que la universidad le entregó un grupo de amigos espectacular y algunos intangibles que lo ayudaron a formarse y a ser quien es hoy: el Ingeniero Cisternas. ¡Así que felicidades al Ingeniero Piru! ¿Y tú, también te convencieron con el cartón o le hiciste caso a tu intuición?