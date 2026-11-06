Ludmila Ksenofontova se lució con una sesión de lencería que dejó la patá

Espectáculos

Ludmila Ksenofontova, la mismísima que siempre está en el ojo de la tormenta farandulera y que nos tiene acostumbrados a los noticiones, ¡volvió a dejar la patá! Hace un par de días, la patinadora rusa subió la temperatura de las redes sociales con una sesión de fotos que simplemente dejó a todos con la boca abierta. Apareció en lencería, sin miedo a mostrarse tal cual es y ¡dejando bien poco a la imaginación! La publicación, que se viralizó rápidamente y también fue compartida por Mega en su Instagram, venía con una pregunta que resonó fuerte: “¿Quién dijo que ser mamá significa quedarse sin energía?”. ¡Claramente, ella no!

En estas instantáneas que nos dejaron sin aliento, la exchica reality se destapó con un coqueto atuendo color piel, un nude que era puro fuego, y que quedó completamente a la vista después de quitarse una bata con pura actitud. Como era de esperarse, el posteo causó un revuelo tremendo y sus seguidores en el cibermundo no se hicieron esperar. La llenaron de elogios, demostrando que su confianza y belleza son indiscutibles. Comentarios como “Demasiado hermosa desde siempre”, “qué bella”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “estupenda y segura” y “qué regia, y tuvo 4 hijos. Se pasó”, inundaron las redes, dejando claro que Ludmila sigue siendo una figura que inspira y que no pasa desapercibida.

Es que no es ninguna novedad que Ludmila Ksenofontova sea el centro de atención y que cada paso suyo genere conversación. Su historia pública ha estado llena de giros que nos han tenido pegados a la pantalla y a los portales de copuchas. Desde el mediático quiebre matrimonial con Álvaro Ballero, pasando por su intensa y controversial participación en ¿Volverías con tu ex? 2, donde protagonizó varias peleas memorables con el mencionado galán y comenzó un nuevo vínculo con Kaoto, siempre ha sabido cómo mantenerse en la palestra. ¡Parece que el show es su segundo nombre!

Y ojo, porque por estos días la exchica reality ya estaría calentando motores para sumarse a la esperadísima tercera temporada de ¿Volverías con tu ex?. Y lo mejor de todo es que no iría sola, sino que acompañada de Kaoto. Las grabaciones de este nuevo ciclo del reality de telerrealidad empezarían pronto y, si todo sale como se espera, el programa vería la luz en los próximos meses. Así que, prepárense para una nueva dosis de dramas, romance y, quién sabe, ¡quizás más sesiones de fotos de infarto!