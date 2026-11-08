¿Dónde estaba Tomás Leiva? El chascarro que se robó la película en la Teletón 2026

Espectáculos

El viernes 6 de noviembre, en pleno arranque de la Teletón 2026, vivimos un momento que nos hizo agarrarnos la cabeza y soltar la risa a la vez. Imagínense la escena: los animadores presentando a las figuras que representarían a cada región en el famoso pulsómetro, ese espacio que reúne a influencers, periodistas y rostros del espectáculo nacional . Todo iba viento en popa hasta que llegó el turno de Magallanes.

Con toda la pompa y circunstancia, Diana Bolocco anunció al representante de la región: Tomás Leiva, integrante del podcast "Tomás va a morir". Bolocco lo llamó frente al público y preguntó dónde estaba Tomás, pero nadie apareció.

La ausencia también llamó la atención de Daniel Fuenzalida, quien consultó a Pastelito por Tomás. El artista circense respondió que no estaba. La incertidumbre entre los asistentes aumentó mientras esperaban que el influencer apareciera.

Pero tranquilos, que la explicación fue mucho más terrenal y, a decir verdad, es de esas que nos ha pasado a todos cuando calculamos mal los tiempos. De acuerdo con lo que se vio en la transmisión, Leiva tenía contemplado participar antes en la Digitón, el espacio que funciona como antesala del evento principal y que se realizó en la Torre Entel. Al terminar esa actividad, debía trasladarse hasta el Teatro Teletón para integrarse a la transmisión.

Ese recorrido tomó más tiempo del previsto, y por eso Leiva no alcanzó a llegar cuando le tocó su turno. Fue un problema de coordinación que lo dejó fuera de su primera gran aparición en la transmisión.

A pesar del pequeño percance y la demora que nos tuvo a todos en vilo, el influencer logró aterrizar finalmente en el recinto y se incorporó a la transmisión de la cruzada solidaria. Al final, este épico chascarro quedó como un episodio anecdótico, pero inolvidable, del arranque de la jornada. Un verdadero clásico instantáneo de la Teletón.

¿A quién no le ha pasado que el tráfico o el tiempo le juega una mala pasada? ¡Pobre Tomás!