¡El cabro de “¡Qué Bonito!”! Así luce hoy Adrián Martín Vega, el crack de la Teletón 2015

Espectáculos

¡¿Te acordai de Adrián Martín Vega?! Capaz que el nombre no te suene tanto, pero si te acordai del niño que cantó “¡Qué Bonito!” en la Teletón 2015, ahí sí que se prende la ampolleta. Este crack, con solo diez años en ese entonces, dejó a todo el Estadio Nacional con la boca abierta cantando el temazo de Rosario Flores.

La cosa no partió de la nada, obvio. Todo el revuelo comenzó cuando subieron un video de él cantando esa misma canción, pero con su hermana Sonia. De ahí, ¡pum!, la popularidad se le fue al cielo, de forma exponencial. ¿El resultado? ¡Lo invitaron a la cruzada solidaria de ese año! Un salto gigante.

Y la cosa no paró ahí, ¡para nada! Al año siguiente ya estaba nominado a un Latin Grammy como “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” por su disco “Lleno de Vida”. Sus presentaciones seguían dando qué hablar, y ojo, que no volvió una, sino ¡dos veces más a la Teletón, en 2017 y 2023! Clarito está que este joven artista español le tiene un cariño gigante a Chile desde esa primera vez, hace once años.

Y si te preguntas cómo anda el cabro hoy, ¡te tenemos el update! Adrián Martín Vega sigue súper conectado con la música y, obvio, con sus más de doscientos mil seguidores en Instagram. Sus publicaciones muestran que la vena artística sigue más viva que nunca, un real ejemplo de talento puro. ¿Qué otro artista recordai que nos haya flechado en la Teletón?