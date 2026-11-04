Otakin en Picada: Rodrigo Fernández, Coco Pacheco y Ennio Carota, ¡un festín que nos dejó salivando!

Espectáculos

En el capítulo 23 de "Otakin en Picada", el creador de contenido Rodrigo Fernández, más conocido como Otakin, nos llevó de la mano a un viaje culinario. Su primera parada fue el icónico "Aquí está Coco", el templo del renombrado chef Coco Pacheco.

Otakin recorrió este local, un espacio exótico. Pero la cosa no fue solo de paseo, ¡para nada! Rodrigo Fernández se puso el delantal y se atrevió a meterse a la cocina, enfrentándose con valentía a la preparación de unos llamativos choritos bicolor. ¡Una proeza para cualquiera que no sea chef!

Después, el influencer probó un platillo especial del lugar: un salmón grillado en una cama de vegetales. Y la cosa no es chiste, porque este manjar se ganó puras puntuaciones excelentes. ¡Imagínense ese sabor!

Pero la aventura no terminó ahí. Otakin agarró sus bártulos y se trasladó a "Pastamore", el restaurante del célebre Ennio Carota. Este lugar, conocido por tener las mejores pastas de Santiago, ya prometía una experiencia de otro nivel.

Ahí, Rodrigo Fernández no solo fue comensal, ¡también se puso a cocinar! Se lució armando unas ricas recetas italianas, demostrando que tiene talento para más que solo probar. Para cerrar la visita, se tiró a la piscina y probó tres platillos de la carta que, sin sorpresa para nadie, sacaron muy buenas notas en su calificación final. Definitivamente, Otakin sabe dónde ir a saciar el hambre y dejar la vara alta. ¿A quién más le dio un antojo irremediable de pasta después de esto?