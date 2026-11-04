Mariana Derderian se lanzó a la feria en Quinta Normal y ¡se encontró con de todo!

Espectáculos

¡Aguanta la volá! En el tercer capítulo de “Nos Falta Feria”, la tremenda Mariana Derderian no se anduvo con chicas y se fue directo a la Feria N° 2 de Quinta Normal. Y ojo, que el paseo no fue solo para vitrinear; se encontró con cada sorpresa que nos dejó con la boca abierta.

Antes de empezar la búsqueda de los productos más frescos, la Mariana tuvo un momento que le tocó el corazón. Se topó con una pequeña cantante que la dejó pa' dentro con su talento. La piba era tan buena que no solo emocionó a la actriz, sino que ¡hasta le sacó lágrimas a toda la familia de la pequeña! Un momento súper potente que nos hizo suspirar.

Después de la emoción, la misión continuó: encontrar los mejores productos para preparar un charquicán de esos que hacen historia, con absolutamente todos sus componentes. Porque un buen charquicán, ¡es sagrado!

En su recorrido por los pasillos de la feria, la Mariana no solo pescó verduras. Se encontró con un puesto donde un matrimonio vendía ropa de segunda mano en excelente estado. Y como buena buscadora de joyas, la animadora pudo encontrar unos cuantos tesoros para el clóset. ¡Un verdadero hallazgo entre tanto cacho!

Pero como la vida no es solo comprar y llorar de emoción, también hubo espacio para las risas. La actriz llegó a un puesto de sandías y protagonizó un gracioso chascarro que nos hizo imaginar la escena y soltar una buena carcajada. ¡Claramente, la feria es el lugar perfecto para que pasen estas cosas!

Hacia el final de la feria, nuestra conductora bailó al ritmo de Los Pandemia, demostrando que en la feria no solo se compra, ¡también se baila y se disfruta! Y obvio, para coronar su súper charquicán, la Mariana eligió las mejores papas, esas que prometen ser la estrella de cualquier plato.

Un capítulo que lo tuvo todo y que la Mariana Derderian supo exprimir al máximo. ¿Quién se anota para la próxima a recorrer una feria y ver con qué sorpresas nos topamos?