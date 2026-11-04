¡Es el clon de su padre! Matilda Valdivia-Conserva impacta con su parecido al Pollo en su cumpleaños

Espectáculos

El martes 3 de noviembre fue pura fiesta para el clan Valdivia-Conserva, porque Matilda, la menor de la familia, sopló las velas por sus 23 añitos. Como era de esperar, su mamá, Claudia Conserva, se desató en amor y le dedicó unas palabras preciosas en Instagram. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en los buenos deseos.

La presentadora y actriz, de esas que no se guardan nada, compartió una galería de fotos donde Matilda brilla con luz propia. Y ahí fue cuando los seguidores, que son más rápidos que la luz, empezaron a notar algo. ¿El qué? Que la niña es ¡igualita! a su padre, Juan Carlos 'Pollo' Valdivia, el rostro de “Algo Personal” en TV+.

Claudia escribió en su publicación que su “niña artista” cumple 23 y la describió como un ser lleno de luz, de esencia pura, buena. Una dedicatoria que es pura miel, ¿o no?

Pero volviendo al parecido, los comentarios no tardaron en explotar. “Es el clon de su padre!! Pero con todo tu estilo y elegancia Claudia”, le tiró un seguidor. Incluso hubo quienes la vieron como una actriz francesa.

Con semejante genética y 23 años bien puestos, Matilda está claro que no pasa desapercibida. Ahora la pregunta del millón es: ¿el Pollo Valdivia se habrá mirado al espejo al ver las fotos? ¡Porque la réplica está pero a otro nivel!