La movida de Farkas en Temuco: una propina que dejó a todos con la mandíbula en el suelo

Espectáculos

Atención, gente, porque Leonardo Farkas la hizo de nuevo y nos dejó a todos marcando ocupado. El empresario y filántropo chileno, conocido por sus movidas generosas, estuvo de visita relámpago en el país el pasado fin de semana y, como siempre, no pasó piola. Esta vez, la ciudad afortunada fue Temuco, donde su paso incluyó un gesto en un restaurante que es para aplaudir de pie.

Farkas llegó a la capital de La Araucanía para algo específico: apoyar un torneo internacional de raquetbol con su aporte económico. Un evento choro que, según el mismo empresario, era la primera vez que se hacía ahí. "Primera vez que se hace el Mundial aquí en Temuco para que vengan. Es un deporte muy bonito y el cardio es un montón", comentó en redes sociales, dándole su sello particular a la invitación.

Pero la verdadera bomba vino después del evento deportivo. Según lo que relató el periodista Pato Sotomayor, Farkas se pegó una vuelta por el restaurante Carnivo. ¡Imagínate la escena! Compartió la mesa con seis guardaespaldas y, a la hora de pedir, él se fue por una tapa de lomo vetado, mientras que sus acompañantes pidieron asado de tira, ensaladas, espárragos, palmitos y entrañas. Un festín que, entre todos, sumó una cuenta de $600.000.

Aquí es donde Farkas saca su carta bajo la manga y nos recuerda por qué es él. Al momento de pagar, dejó una propina de ¡$1.000.000! Sí, leíste bien: un millón de pesos chilenos, superando por lejos el valor total de la comida. Obviamente, el garzón que lo atendió quedó pa' la historia, pero lo más bacán es que decidió compartir ese tremendo dineral con todo el equipo del restaurante. Un gesto redondo que transformó la visita de Farkas en el comentario obligado de la semana en Temuco.

Así, el empresario volvió a demostrar por qué es tan querido, dejando no solo una buena propina, sino una experiencia inolvidable para ese equipo. ¿A quién más le gustaría que Farkas se apareciera de sorpresa por su trabajo?