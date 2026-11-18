Espectáculos

¡Atención, fandom! Respiren hondo y celebren con nosotros, porque el domingo 15 de noviembre, Archive of Our Own (AO3) volvió a estar disponible. Sí, lo leyeron bien: el paraíso del fanfiction, ese lugar sagrado para los que amamos las historias alternativas de nuestros personajes favoritos, está de vuelta, aunque sea de forma parcial. Estuvimos con el alma en un hilo por más de dos semanas, desde el 29 de octubre, esperando este momento. ¡El drama cibernético que nos tuvo a todos al borde del colapso emocional parece tener un final feliz, al menos por ahora!

La Organización para Obras Transformativas (OTW), los cerebritos detrás de la plataforma, fueron los que anunciaron esta reapertura tan esperada. Recordarán que un incidente de seguridad los obligó a bajar la cortina el 29 de octubre. Lo más importante de todo es que aseguraron que ninguna de las obras publicadas, los marcadores que tenías guardados, las reacciones que dejabas en cada capítulo ni tus borradores que con tanto cariño preparabas, ¡se perdieron! Menos mal, porque no me imagino la histeria colectiva si se borraban años de trabajo y lectura. Pero ojo, aún no descartan que la base de datos de usuarios, esa donde están todos nuestros datos, se haya visto comprometida. ¡Así que a estar atentos y cambiar contraseñas!

El equipo de AO3 había estimado que el restablecimiento podía tardar hasta cuatro semanas y había anticipado una reapertura con funciones limitadas. Apenas se supo la noticia el domingo, autores y lectores se volcaron a las redes sociales para celebrar con bombos y platillos. ¡La alegría de recibir de nuevo esos correos que avisan cuando se actualiza tu fic favorito es un placer simple, pero tan necesario que ya lo estábamos echando de menos con ganas!

Para los que andan medio perdidos y no cachan la magnitud de este suceso, AO3 es LA plataforma donde la creatividad se desata sin límites. Aquí encuentran relatos, ilustraciones y hasta audios creados por la misma comunidad de usuarios, basados en obras de ficción y otros productos culturales que todos amamos. Entre sus comunidades más activas figuran las de Harry Potter, Heated Rivalry y distintas series de anime.. Y pucha que le ponen entusiasmo y dedicación: solo en el año 2025, sus usuarios sumaron cerca de dos millones seiscientas mil obras nuevas al archivo, abrieron casi dos millones de cuentas y, para que te hagas una idea de la escala, la plataforma acumuló la impresionante cifra de cuarenta mil millones de visualizaciones. ¡Una locura de números que demuestran lo vital que es este espacio!

Así que, si ya estaban sufriendo el síndrome de abstinencia de su fanfic del alma o esperando ese nuevo capítulo con ansias, ¡a correr a AO3 antes de que nos metan otro susto y el sitio se ponga rebelde de nuevo!