Espectáculos

La tensión explotó en el avance del capítulo 99 de Volverías con tu ex? 2. Lo que empezó como una actividad entretenida terminó en un fuerte altercado entre Luis Mateucci y Kaoto, dejando claro que el ambiente en el reality está que arde.

Todo partió al final de la dinámica, justo cuando Flavia Laos, la influencer y cantante, se disponía a sacar una foto. En ese momento, el trasandino y Carlos Águila empezaron a lanzarse comentarios tensos. Aunque parecía que la cosa se quedaría ahí y el problema había pasado, Luis Mateucci se molestó aún más por una situación.

El argentino se paró a enfrentar a su compañero, provocando que la producción tuviera que intervenir de inmediato para separarlos.

¿Será que esto es el inicio de una guerra total o solo un arranque de mal humor?