¡Se armó el boche! Luis Mateucci y Kaoto tienen un fuerte cruce en Volverías con tu ex? 2
La tensión explotó en el avance del capítulo 99 de Volverías con tu ex? 2. Lo que empezó como una actividad entretenida terminó en un fuerte altercado entre Luis Mateucci y Kaoto, dejando claro que el ambiente en el reality está que arde.
Todo partió al final de la dinámica, justo cuando Flavia Laos, la influencer y cantante, se disponía a sacar una foto. En ese momento, el trasandino y Carlos Águila empezaron a lanzarse comentarios tensos. Aunque parecía que la cosa se quedaría ahí y el problema había pasado, Luis Mateucci se molestó aún más por una situación.
El argentino se paró a enfrentar a su compañero, provocando que la producción tuviera que intervenir de inmediato para separarlos.
¿Será que esto es el inicio de una guerra total o solo un arranque de mal humor?