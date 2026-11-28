Espectáculos

Imagínate que te llaman para tocar con Metallica, pero no tienes meses para ensayar, sino apenas unas horas antes de subir al escenario. Eso fue lo que vivió Dave Lombardo cuando le tocó reemplazar a Lars Ulrich en el festival Download, en Inglaterra, en junio de 2004. En una entrevista con Scott Penfold de Loaded Radio, el músico recordó que su primera preocupación no fue el setlist, sino la salud de Ulrich, quien se había bajado del show por el agotamiento de la gira y el fin de su matrimonio de siete años con Skylar Satenstein.

Lombardo no se lanzó a la piscina sin saber nadar. Fue súper honesto al admitir que "solo había ciertas canciones con las que estaba familiarizado" y que no quería arriesgarse a tocar cosas que no conocía porque el tiempo volaba. Mientras él se limitaba a los temas que ya tenía en la cabeza, Joey Jordison, el baterista de Slipknot, se encargó de la mayoría de las canciones. ¿El motivo? Joey había estado en una banda tributo a Metallica cuando era niño, así que para él era terreno conocido. Según Lombardo, esa combinación fue perfecta.

El caos divertido detrás del escenario

Lejos de ser una experiencia estresante, Lombardo describe el proceso como algo "divertidísimo" y surrealista. Para que te hagas una idea, los ensayos fueron improvisados en unos cubículos que estaban justo detrás del escenario, donde tenían una batería y algunos instrumentos a mano. Ahí fue donde repasaron las canciones antes de salir a tocar. El músico confesó que todavía le parece gracioso ver cuánta gente disfrutó de esas imágenes tiempo después.

Una relación de años con los gigantes del metal

Esta conexión no fue algo repentino. Lombardo se considera fan de Metallica y recuerda que todos crecieron juntos en la escena, aunque no fueran de la misma ciudad. De hecho, recordó un momento clave entre 1982 y 1983, cuando fueron teloneros de Metallica en Woodstock, en Anaheim, California. En esa época, la alineación era distinta: Ron McGovney estaba en el bajo y Dave Mustaine tocaba la guitarra y cantaba, junto a James Hetfield y el mismo Lars Ulrich. Para Lombardo, fue genial estar en el escenario con ellos en 2004.

El camino después de Slayer

Aunque es una leyenda por su paso por Slayer, la relación de Lombardo con la banda terminó en 2013 debido a una disputa contractual con sus compañeros. El músico ha señalado que era frustrante "hacer lo mismo día tras día" con el grupo. Tras su salida, su puesto fue ocupado por Paul Bostaph, quien ya había pasado por ahí entre 1992 y 2001.

Pero la carrera de Lombardo no se detuvo ahí. Ha dejado su marca en otras agrupaciones como Suicidal Tendencies, Misfits, Dead Cross y Mr. Bungle. A pesar de haber pasado por tantos proyectos, hay algo que todavía lo hace vibrar: escuchar 'Reign in Blood'. El músico confesó que se le pone la piel de gallina cada vez que vuelve a oír esa obra maestra de Slayer, la cual cumplió hace poco 40 años desde su lanzamiento.