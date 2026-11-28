Espectáculos

La cosa se puso fea para Carola de Moras. Después de participar como invitada en el panel de Mega durante la final del Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico, la exanimadora terminó envuelta en una polémica que escaló rapidísimo.

Todo partió cuando Dominga López quedó fuera del Top 5. En ese momento, Julio César Rodríguez le preguntó su opinión y Carola soltó: “Creo que Venezuela efectivamente nos quitó la oportunidad, siendo que, por supuesto, se la merecía también”. El problema es que esa frase no cayó nada bien en la comunidad venezolana y se armó latenida.

Según reveló Cecilia Gutiérrez, la panelista de ‘Alfombra Roja’, la reacción fue tan fuerte que Carola estaría recibiendo amenazas de muerte, que incluso alcanzarían a su familia. Además, ha recibido mensajes de odio en sus redes sociales.

En Instagram, la situación es un caos. Varios usuarios la están acusando de xenofobia y de falta de ética. Para rematar el odio, hay gente que llegó hasta el punto de escribirle recetas de platos típicos venezolanos en sus comentarios.

Lo más llamativo es que, a pesar del incendio que se armó en redes y de la gravedad de las supuestas amenazas, Carola de Moras no ha dicho ni una palabra públicamente sobre lo que está pasando.