Espectáculos

Fluvial celebra diez años con una edición que se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de diciembre en Valdivia. El festival contará con sesenta conciertos y proyectos de hasta ocho países, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Perú, Canadá, España, Italia, Puerto Rico y Australia.

La idea es que cada persona arme su propia experiencia, pasando de descubrir una banda a terminar conociendo veinte. Para esto, la música se distribuirá en diversos espacios de la ciudad, como el Teatro Regional Cervantes, El Regreso Beer Company, Espacio en Construcción, Espacio Cultural La Leñera y Campus Los Museos; además, la Estación Bünemann tendrá un espacio dedicado a las escenas electrónicas.

Para esta década, el encuentro se abre a la música clásica contemporánea y el arte sonoro. El proyecto Inside Valdivia, desarrollado por CRTIC, la Orquesta de Cámara de Valdivia y la Universidad Austral de Chile, junto al ciclo Clásica No Convencional de Eduardo Cancino y Paolo Bortolameolli, traerán una experiencia de música en vivo, sonido inmersivo e imágenes de la naturaleza valdiviana el sábado 12 de diciembre en el Espacio Cultural La Leñera.

Arte sonoro y familia

Por otro lado, el festival de arte sonoro Tralka llega con una instalación colectiva junto al Museo Philippi desde el 5 al 12 de diciembre, sumando conversatorios, una radio online y una microresidencia para artistas de Temuco y Los Ríos. El sábado 12 de diciembre, el Campus Los Museos tendrá una jornada abierta que empieza con una exposición en el Museo Philippi, una charla sobre salud mental y escucha contemplativa, y el cierre con la presentación de Llepv, que mezcla electrónica, improvisación libre y mapuzugun.

Además, el evento es para todas las edades. El sábado 12 de diciembre por la mañana, el Campus Los Museos recibirá a Fluvialito, un espacio con actividades diseñadas específicamente para niñas, niños y sus familias para acercar la música a las nuevas generaciones.

Las entradas ya están disponibles y la lista completa de artistas se puede revisar en los enlaces oficiales del evento.

¿Quién más se anima a viajar al sur por un par de días de música?